Capranica Folk Festival, l’appuntamento che diverte ed unisce

“Amanti della musica folk e delle tradizioni popolari, segnatevi le date: il 30 agosto in Piazza Garibaldi (For di Porta) e il 31 agosto al Monte San Terenziano, perché due serate indimenticabili!” è così che sui social viene annunciato il Capranica Folk Festival. L’evento si muoverà tra cene, musica e spettacolo nei giorni del 30 agosto e del 31 agosto 2024.

Manca poco alla fine dell’estate, ma c’è ancora tanto da festeggiare. La festa continua e continua con due appuntamenti: il 30 agosto sarà protagonista la magica atmosfera dei MED in FOLK, che faranno vibrare il corpo e la mente con musica mediterranea popolare; il 31 agosto, insieme al Monte San Terenziano, l’ormai tradizionale notte della Pizzica. “Una cena per tutti – si legge sui social – offerta dalla Confraternita S.S.Terenziano e Rocco, ci accompagnerà mentre i I Tamburellisti di Otranto ci incanteranno con il loro cuore e la loro anima salentina”.

Il programma è ricco di eventi e di divertimento, in particolare per gli amanti della musica folk e delle tradizioni popolari. È un appuntamento ideale per chi vuole passare un momento di gioia e in compagnia. Il via si avrà venerdì 30 agosto alle ore 21. La piazza di ritrovo è piazza Garibaldi (For di Porta). Qui si esibiranno i “Med in Folk”.

Si proseguirà poi anche il giorno 31 agosto con una serata la cui location è unica nel suo genere: il Monte San Terenziano. Qui si ballerà la pizzica, si cenerà e ci si intratterrà con uno show de “I tamburellisti di Otranto”.

La promessa della città di Capranica è quella di far divertire e ballare chi sarà presente in quei giorni. L’evento è unico nel suo genere e coinvolge persone di tutte le età.