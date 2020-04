Captain America, il primo vendicatore questa sera 9 Aprile su Rai2 alle 21,20: cast, trama, anticipazioni

In un mondo come quello attuale, nel quale si combatte una guerra contro un nemico invisibile ma molto ostico, duro a morire come il coronavirus, forse il sano eroismo come quello dei tanti infermieri e medici in prima linea assomiglia molto da vicino ai gesti, certo molto più pirotecnici, degli eroi dei fumetti.

Ed è proprio ad uno di questi che è dedicata la prima serata di Rai2 con un film della serie tra i più apprezzati dai fan e dalla critica internazionale. Di quale si tratta? E’ presto detto.

Parliamo di Captain America: il primo vendicatore, che racconta la nascita del super soldato e l’evoluzione di uno degli eroi delle strisce fumettistiche più noto.

Di cosa parla il film, qual è il cast? Ecco tutte le anticipazioni del caso del film in prime time oggi su Rai2.

Captain America, il primo vendicatore questa sera 9 Aprile su Rai2 alle 21,20: di cosa parla il film

L’eroe dei fumetti “Captain America: il primo vendicatore” balza in prima serata su Rai2 giovedì 9 aprile alle 21.20, per il primo capitolo di una delle più note saghe cinematografiche degli ultimi anni.

La storia è ambientata durante la Grande Depressione: il giovane Steve Rogers vorrebbe fare di tutto per arruolarsi, allarmato da ciò che i nazisti stanno facendo in Europa: non può più stare con le mani in mano, ma qualcosa in lui gli impedisce di andare in prima linea.

La sua costituzione fragile, l’asma, l’altezza: il suo apporto non è gradito, e viene rispedito al mittente a ogni tentativo di arruolarsi. Finché un giorno, un uomo di stato, il dottor Abraham Erskine, s’interessa a lui e gli sottopone l’idea di sottoporsi alla sperimentazione di un siero che ne farà il primo super soldato dell’esercito a stelle e strisce. Da qui ha inizio la sua straordinaria saga.