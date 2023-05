Carabinieri, la grave denuncia dell’Unarma: “I militari dell’Arma stanno ancora aspettando le nuove divise estive”

Non per questi giorni, che il colpo di coda dell’inverno ci sta distraendo rispetto a quella che viene invece già segnalata come una delle estati più torride degli ultimi anni, ma per i prossimi giorni, quando il barometro inizierà a salire decisamente.

L’Unarma: “I militari dell’arma dei carabinieri oltre ad essere sotto organico non hanno nemmeno di che vestirsi!”

Ebbene, come denuncia Antonio Nicolosi, Segretario generale di Unarma: “I militari dell’arma dei carabinieri oltre ad essere sotto organico non hanno nemmeno di che vestirsi!”

Sembra incredibile ma, come spiega il rappresentante del sindacato dei carabinieri, “Delle nuove divise promesse da due anni sono arrivate solo due camice con il quale devono operare per tutto il periodo estivo e pure di materiale scadente così come i pantaloni e le scarpe”.

L’Unarma: “Chiediamo al ministero della Difesa di provvedere al più presto a soddisfare le esigenze dei nostri colleghi con manufatti adeguati”

Dunque, conclude Nicolosi in questa desolante nota, “Chiediamo al ministero della Difesa di provvedere al più presto a soddisfare le esigenze dei nostri colleghi con manufatti adeguati – in primis la maglietta polo – i carabinieri sono in prima linea al servizio del Paese ed i cui bisogni sono sempre più spesso dimenticati”.

Ci uniamo all’appello lanciato dall’Unarma affinché, visti anche gli enormi sacrifici spesso affrontati da questi valorosi servitori dello Stato, tale situazione venga risolta per tempo.

