Carabinieri Nas, 22 ispezioni nella provincia di Latina

Prosegue senza sosta l’attività di controllo dei carabinieri del Nas in materia di salute pubblica. La campagna di sensibilizzazione scattata in tutta Italia ha coinvolto anche la provincia di Latina, dove gli investigatori – coordinati dal capitano Felice Egidio – hanno controllato stabilimenti balneari e poi ristoranti, bar e altre strutture. Il servizio che ha riguardato ha interessato anche la costa pontina dove i militari hanno eseguito 22 ispezioni che alla fine hanno portato a contestare otto violazioni di natura amministrativa. Gli uomini dell’Arma hanno accertato alcune carenze igienico sanitarie per il mancato rispetto delle norme di sicurezza per quanto riguarda la prevenzione del Covid 19