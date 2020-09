Caracalla, apre la casa-museo di Alberto Sordi: orari e prezzi

Apre domani, mercoledì 16 settembre, la casa-museo di Alberto Sordi. A cento anni dalla nascita del grande attore romano sarà possibile visitare quella che per anni è stata la sua villa, immersa nel verde di Caracalla e progettata dall’architetto Clemente Busiri Vici negli anni Trenta. La mostra, “Il Centenario – Alberto Sordi 1920-2020”, aprirà al pubblico nella giornata di domani a partire dalle ore 10.

Un modo per vivere la quotidianità dell’attore, immergersi nella sua vita tra ritratti, reperti e costumi originali. Nella giornata di oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi ha inaugurato la mostra accompagnata dal curatore Alessandro Nicosia: “Possiamo annunciare insieme al professor Nicosia e alla fondazione Museo Alberto Sordi una bella novità sulla quale in parte abbiamo lavorato, in parte lavoreremo. Dedicare in maniera permanente il cinema, la sala teatro della casa alle proiezioni dei film di Alberto Sordi”, ha dichiarato Raggi.

Mostra Alberto Sordi, orari e prezzi

“Abbiamo aspettato questa mostra per sei mesi, finalmente possiamo aprire – ha sottolineato la sindaca -. Ovviamente con le nuove regole, con la mascherina e tutte le norme precauzionali. potremo entrare a casa di Alberto Sordi, vedere un po’ quali sono i luoghi della sua vita, i suoi oggetti, quello che ha caratterizzato il suo essere e che poi ha riportato sullo schermo, per farci sia ridere che pensare sulle nostre caratteristiche romane”, ha concluso.

Di seguito giorni e orari di apertura e i prezzi dei biglietti:

ORARI: Villa Sordi: Dal lunedì al giovedì 10 – 20; Venerdì e sabato 10 – 22; Domenica 10 – 20. Ultimo ingresso un’ora prima. Teatro dei Dioscuri: Dal martedì alla domenica 10 – 19; Lunedì chiuso. Ultimo ingresso 30 minuti prima

COSTO DEL BIGLIETTO: Intero: euro 12, Ridotto: euro 8 (under 26 e over 65), Ridotto gruppi: euro 8 (per gruppi prenotati), Ridotto bambini e scuole: euro 5 (bambini dai 6 ai 14 anni; classi delle scuole primarie e secondarie). Gratuito: (bambini fino a 5 anni, diversamente abili con accompagnatore, giornalisti previo accredito, guide turistiche con patentino). Costo prevendita € 2.