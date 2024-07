Caracalla in Fantasia, con Timoty Brock

Per fantasie e Disney aveva live a Caracalla alle terme un importante nuovo appuntamento nella giornata del 23 luglio.

Stiamo parlando di un evento live con la presenza di Timothy Brock che andrà a dirigere la colonna sonora eseguita dal vivo dall’orchestra dell’opera di Roma relativa alle proiezioni delle immagini davvero fantasiose di Fantasia l’opera Disney del 1940 ed è il suo successivo sequel ovvero Fantasia 2000 che ottenne altrettanto successo.

Le terme di Caracalla dunque tornano ad essere ancora una volta per l’ennesima volta anzi un teatro moderno che rispecchiando l’antichità è in grado ancora una volta di colorarsi di intonazioni assolutamente suggestive e di toccare le corde della passione e delle sensazioni emotive di un po’ tutte le persone dai più grandi e più piccoli passando da un momento toccante come una reinterpretazione in chiave organistica della colonna sonora Disney ha delle immagini puramente dedicate all’immaginario infantile.