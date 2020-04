Carbonara Day, oggi lunedì 6 aprile si celebra uno dei piatti più amati: il gusto è sui social

L’isolamento ha poco da offrire in termini di svago, per questo in questi giorni così complicati la cucina è uno dei pochi momenti in cui la mente può viaggiare leggera verso altri lidi. Eh sì, se avete preso qualche chiletto in più la colpa è proprio per la ritrovata voglia di riscoprire sapori o inventarne di nuovi.

E se il senso di colpa per una dieta mai continuata vi sta assalendo ma avete comunque voglia di assaporare nuovamente qualcosa di gustoso c’è una ricorrenza che viene in aiuto. Oggi lunedì 6 aprile, infatti, è il Carbonara Day, quindi quale migliore occasione per riproporre uno dei piatti più amati dagli italiani.

Carbonara Day, cosa è e come si celebra

Il Carbonara Day è un appuntamento nato un anno fa e che ha portato milioni di persone a pubblicare sui social network il proprio piatto di carbonata. Una sfida alla fantasia anticipando quello che oggi è diventato un obbligo: la condivisione via social. La distanza è impossibile da colmare per questo la condizione diventa la migliore arma per sentirsi uniti.

L’hashtag di oggi sarà #CarbonaraHomeMade, grazie al quale ci si potrà sbizzarrire con guanciale, uova e pasta. Senza stravolgere troppo la ricetta originale magari, perché a quel punto qualche purista potrebbe storcere il naso. Per il resto spazio alla fantasia e alla voglia di condivisione. Preparate la vostra bella carbonara, fatele una foto e pubblicatela sui social, o magari mandatela via WhatsApp ai vostri contatti, per scoprire se accetteranno la sfida.