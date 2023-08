Carburante, benzina e diesel in aumento in Italia: prezzo di oggi

(Adnkronos) – Ancora rialzi questa mattina sui prezzi dei carburanti, anche se sui mercati petroliferi internazionali ieri è arrivato un segnale di ribasso, che potrebbe trasformarsi in un’inversione di tendenza. E’ quanto emerge dalla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, secondo cui in Italia la media nazionale dei prezzi della benzina in ‘fai da te’ sale oltre 1,92 euro/litro, il gasolio sopra 1,78 euro/litro. Questa mattina Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di tre cent/litro quelli del gasolio. Per Tamoil registriamo rialzi di un cent/litro sulla benzina e quattro cent/litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,923 euro/litro (+7 millesimi, compagnie 1,932, pompe bianche 1,906), diesel self service a 1,783 euro/litro (+11, compagnie 1,791, pompe bianche 1,764). Benzina servito a 2,056 euro/litro (+6, compagnie 2,101, pompe bianche 1,966), diesel servito a 1,917 euro/litro (+10, compagnie 1,963, pompe bianche 1,825). Gpl servito a 0,700 euro/litro (invariato, compagnie 0,710, pompe bianche 0,688), metano servito a 1,408 euro/kg (-3, compagnie 1,416, pompe bianche 1,400), Gnl 1,237 euro/kg (-3, compagnie 1,245 euro/kg, pompe bianche 1,233 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,990 euro/litro (servito 2,242), gasolio self service 1,865 euro/litro (servito 2,124), Gpl 0,836 euro/litro, metano 1,540 euro/kg, Gnl 1,331 euro/kg. Tra i prezzi nelle diverse Regioni, la cui esposizione è obbligatoria da martedì scorso, da segnalare la corsa della Puglia: a inizio anno il prezzo medio era nella parte bassa della classifica, per poi aumentare progressivamente da aprile e diventare il più caro dopo la Provincia di Bolzano, all’inizio di agosto.