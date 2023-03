Carburante, prezzo benzina e gasolio ancora in lieve calo oggi in Italia

(Adnkronos) – Prezzo del carburante ancora in lieve calo oggi in Italia, nonostante ci sia stato un trzo rialzo per le quotazioni internazionali del gasolio e un aumento anche per la benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,856 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,858, pompe bianche 1,853), diesel a 1,818 euro/litro (-2, compagnie 1,821, pompe bianche 1,810). Benzina servito a 1,997 euro/litro (-2, compagnie 2,041, pompe bianche 1,912), diesel a 1,962 euro/litro (-3, compagnie 2,008, pompe bianche 1,871). Gpl servito a 0,807 euro/litro (invariato, compagnie 0,810, pompe bianche 0,803), metano servito a 1,893 euro/kg (-6, compagnie 1,897, pompe bianche 1,889), Gnl 1,775 euro/kg (-1, compagnie 1,805 euro/kg, pompe bianche 1,753 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,938 euro/litro (servito 2,197), gasolio self service 1,903 euro/litro (servito 2,170), Gpl 0,897 euro/litro, metano 1,910 euro/kg, Gnl 1,701 euro/kg.