Carburanti oggi Italia, giù prezzo benzina: sale diesel

(Adnkronos) – Terzo forte calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati; Brent ancora in discesa per via delle prospettive di rallentamento della crescita mondiale; ribassi sui prezzi consigliati della benzina. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Per IP e Q8 registriamo un ribasso di un cent/litro sulla benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,771 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,776, pompe bianche 1,762), diesel a 1,855 euro/litro (+2, compagnie 1,855, pompe bianche 1,855).

Benzina servito a 1,916 euro/litro (-2, compagnie 1,961, pompe bianche 1,828), diesel a 1,996 euro/litro (+3, compagnie 2,035, pompe bianche 1,917).

Gpl servito a 0,801 euro/litro (-1, compagnie 0,807, pompe bianche 0,795), metano servito a 2,781 euro/kg (+28, compagnie 2,782, pompe bianche 2,7769), Gnl 2,785 euro/kg (+53, compagnie 2,720 euro/kg, pompe bianche 2,836 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,859 euro/litro (servito 2,114), gasolio self service 1,938 euro/litro (servito 2,194), Gpl 0,900 euro/litro, metano 2,565 euro/kg, Gnl 2,724 euro/kg.