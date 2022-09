Carburanti, prezzo benzina e diesel in discesa oggi

(Adnkronos) –

Intervento al ribasso sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che hanno chiuso ieri a due colori, in calo sulla benzina e in salita sul diesel, Tamoil scende di 2 centesimi sui prezzi raccomandati di entrambi i carburanti. In attesa di recepire il nuovo movimento, il monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio evidenzia solo piccoli assestamenti. E’ quanto emerge dall’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise.

Nel dettaglio, spiega Qe, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,749 euro/litro (1,751 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,731 e 1,758 euro/litro (no logo 1,745). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,845 euro/litro (1,846 il valore di ieri), con le compagnie tra 1,830 e 1,856 euro/litro (no logo 1,845). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,901 euro/litro (1,902 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,822 e 1,954 euro/litro (no logo 1,803). La media del diesel servito rimane a 1,993 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,922 e 2,065 euro/litro (no logo 1,900).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,799 a 0,826 euro/litro (no logo 0,795). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,951 e 3,265 (no logo 2,855).