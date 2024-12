CARCERE. DE LUCA: CONDIZIONE ANIMALESCA, DOVREMMO VERGOGNARCI

(DIRE) Napoli, 13 dic. – “Abbiamo oggi una situazione nelle

carceri che è spaventosa. Fra i tanti motivi per i quali dovremmo

un po’ vergognarci in Italia c’è la condizione carceraria. Sono

decine, decine e decine i suicidi che registriamo oggi nelle

carceri italiane. Dovremmo davvero avvertire questo problema

sulla nostra pelle, decine di persone che vivono in una

condizione in qualche caso davvero animalesca”. A denuciarlo,

intervenendo in diretta sulla sua pagina Facebook, il presidente

della Regione Campania Vincenzo De Luca, che annuncia un progetto

per impiegare detenuti campani in lavori di pubblica utilità.

In prima battuta riguarderà coloro che sono ospitati a

Poggioreale, ma “vedremo anche di attivarlo per altre carceri

della Campania. Abbiamo siglato un protocollo d’intesa – spiega

il governatore – con il tribunale di Napoli e il dipartimento di

Giustizia minorile della Campania in un’ottica di valorizzazione

della persona umana, di reinserimento nella società. Si farà

questa sperimentazione per lavori socialmente utili per i

detenuti, e non saranno impegnati in questo progetto quelli che

hanno commesso reati di spaccio di stupefacenti”.

15:44 13-12-24

