Carceri, Cucchi: “Chiarire cause morte Harfachi in cella a Foggia”

(Adnkronos) – “Sia fatta subito chiarezza sulle cause che hanno portato alla morte in carcere del sig. Osama Paolo Harfachi, trovato senza vita nel letto della sua cella nel carcere di Foggia. In particolare è necessario sapere perché ancora oggi venga impedito ai familiari di vedere il corpo del proprio caro”. Così la senatrice Ilaria Cucchi dell’Alleanza Verdi e Sinistra in un’interrogazione urgente ai Ministri della Giustizia e dell’Interno.

“Il fatto grave – sottolinea Cucchi – è che ad oggi i familiari non sono stati informati di nessuna autopsia e gli viene tuttora negata la possibilità di vedere la salma del proprio caro anche ai soli fini del riconoscimento, nonostante siano passati ben sei giorni dal rinvenimento del corpo nella cella del carcere. Mi auguro – conclude la senatrice – che i nuovi ministri del Governo Meloni facciano al più presto luce sull’ennesimo caso di morte sospetta in carcere”.