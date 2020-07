Caressa risponde a Mihajlovic: “È disdicevole avere una compagna di successo?’

“Ieri ho visto quella trasmissione lì, dove si tolgono le giacche. Quella dove c’è il piccoletto, il marito di Benedetta Parodi. Il Bologna ha vinto con l’Inter ma hanno parlato solo di loro. Sembrava Inter Channel”.

Così Sinisa Mihajlovic ha apostrofato Fabio Caressa (definito piccoletto), al termine della gara con Sassuolo ai microfoni di Sky Sport. Un attacco diretto e senza fronzoli, tipico del carattere di Sinisa, che non si nasconde mai nemmeno in televisione.

Nella giornata di oggi, nel corso di Deejay Football Club il presentatore di Sky Sport ha replicato all’allenatore del Bologna: “Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita e la gara si era giocata alle 17:15. All’una meno venti, con il casino sul rigore di Lautaro, che aveva scelto lui di tirare, l’argomento era quello.

Ne abbiamo parlato a lungo, ma poi l’argomento della serata era quello del rigore. L’unica cosa fastidiosa, ma non per me che non me ne frega niente, è il concetto che avere accanto una compagna di successo sia disdicevole. È una cosa un po’ grave nel 2020, soprattutto per chi ha due figlie come me”, ha precisato Caressa.