Carito: ‘Unire l’esperienza turistica al turismo sportivo’

(Adnkronos) – “La macchina degli Europei di atletica è partita e avviata, dal punto di vista del grande evento sportivo, della promozione, del marketing e della vendita dei biglietti. In poco più di 10 giorni abbiamo già superato la soglia di qualche migliaio di biglietti venduti, sia come biglietti singoli che abbonamenti. La città di Roma e gli Europei di Atletica si stanno dimostrando di grande appetibilità”. Lo ha dichiarato Paolo Carito, direttore generale dei Campionati europei di Atletica Roma 2024 in occasione dell’incontro “Turismo e Grandi eventi” che si è tenuto il 6 settembre a Roma, in Campidoglio.

“In Italia il Pil legato al turismo consiste nel 5% dell’indotto diretto e circa 15% dell’indotto indiretto; il turismo sportivo solo nel 2022 ha generato 7,2 miliardi di euro, quindi per il sistema Italia e per Roma il tracciato è questo: unire sempre di più l’esperienza turistica (culturale, dell’alimentazione, dei servizi turistici) e quella del turismo sportivo e dei grandi eventi sportivi. Questa proposta ibrida-turistica può essere il futuro dell’Italia”.