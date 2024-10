Carlo Conti a tutto tondo, da Amadeus a Sanremo

Carlo Conti è uno degli ospiti della nuova puntata di ‘A casa di Maria Latella’: il conduttore commenterà il passaggio di Amadeus su Nove.

“Adesso ha fatto una scelta professionale di famiglia, di vita diversa e ovviamente avrà ponderato bene”.

E sul Festival di Sanremo, che Conti ha ereditato da lui, risponde da gentleman: “Qualcuno mi dice ‘lui ti ha lasciato una bella gatta da pelare’, io rispondo sempre ‘no, anzi ha lasciato un Sanremo in grandissima salute, ha fatto un grandissimo lavoro”.

Segue la domanda relativa agli auguri che gli ha fatto Amadeus: sinceri? Carlo Conti risponde: “Ma sì certo. Noi siamo molto amici, veniamo dalla stessa scuola delle radio private, quindi abbiamo fatto lo stesso tipo di gavetta”, spiega ancora.

“Non chiedo consigli a nessuno, perché se sbaglio sbaglio io”, ha poi detto in ottica prossimo Saremo 2025.

E ancora, come anticipa l’Adnkronos, alla domanda della padrona di casa, se è preoccupato di non riuscire a bissare i successi del predecessore Amadeus, risponde: “No. Altrimenti non avrei mai accettato. Ormai sono in una fase non guardo neanche più alle dieci del mattino i dati Auditel, posso leggerli alle 10.15, 10.30, non mi cambia la vita. Credo di non dover dimostrare niente. A me stesso non devo più dimostrare niente, qualcosina l’ho fatta – e sempre parlando di Sanremo – per me la responsabilità più grande è la scelta delle canzoni, adesso la mia concentrazione è tutta sui brani e le canzoni che devo scegliere”.

