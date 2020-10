Carlo Conti positivo al Covid-19: per venerdì vorrebbe condurre ‘Tale e Quale Show’ da casa

Carlo Conti positivo al Covid-19: per venerdì vorrebbe condurre ‘Tale e Quale...

Non si sfugge, come già dimostrato da un ampio ventaglio di casi, anche la televisione – in ‘presenza’ – malgrado tutti gli accorgimenti anti-Covid attuati dalle produzioni, si sta rivelando un’ulteriore veicolo di contagio.

Conti: “Positivo al Covid, ma per ora asintomatico, sono a casa”

L’ultimo a farne le spese in ordine di tempo è Carlo Conti. Il conduttore infatti, dal suo profilo Instagram poco fa ha scritto: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa , praticamente asintomatico , ma sotto controllo medico”.

Carlo Conti potrebbe condurre ‘Tale e Quale Show’ da casa

Tuttavia, a quanto riportato da fonti interne alla produzione di ‘Tale e Quale Show’, questo non fermerà il vulcanico showman toscano che, per sua volontà in primis, potrebbe condurre ugualmente l’appuntamento di venerdì, collegato dalla sua casa.

Max