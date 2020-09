Carlo De Riso: chi è il secondo Boss In Incognito del 2020

Carlo De Riso è il secondo Boss In Incognito del 2020. Un nuovo famoso imprenditore è pronto a mettersi in discussione nel secondo appuntamento di Boss In Incognito. In prima serata, i telespettatori di Rai2 dunque possono conoscere la figura di Carlo De Riso, l’amministratore di un’azienda leader nella produzione di limoni.

Carlo De Riso, ecco il secondo Boss In Incognito del 2020

L’azienda in questione è la Costieragrumi, fondata nel 1927 e situata a Minori, in Costiera Amalfitana e ad oggi vanta 70 dipendenti e 1.200.000 mq di limoneti. Al momento l’azienda di Carlo De Riso, commercializza circa 1.400 tonnellate di Limone Costa D’Amalfi I.g.p. su un totale di 4.500 tonnellate di prodotto, per un fatturato di 11.000.000 di euro.

Nel corso del docu-reality, condotto da Max Giusti, De Riso avrà modo di interagire – senza far emergere nulla della sua vera identità – con diversi dipendenti: ad esempio Gianluca lo istruirà nel confezionamento dei limoni, intanto che Domenico sarà condotto a guidarlo nella loro selezione e poi, Elisa gli spiegherà con quali modalità vengono raccolti.

In questa puntata, lo stesso Max Giusti – chiaro, in incognito – sarà chiamato a svolgere alcune mansioni: grazie alla conoscenza di Luigi, “il re del limoncello”: dovrà imparare a produrre il famoso liquore campano. In seguito, il giovane Vincenzo si farà aiutare dal conduttore nel trasporto di casse di limoni a spalla.