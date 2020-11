Carlo verdone fa 70 e ringrazia i fan: “A voi ho dedicato tutta la mia vita”

“Settanta’anni so’ tanti. Ma la mente è lucida, lo spirito positivo, le anche robuste”. Carlo Verdone scherza anche col tempo, gli anni passano e lui ci ride su. Tanto continua a fare quello che più gli piace. L’attore romano compie oggi 70 anni e festeggia con l’imminente uscita del suo nuovo film ‘Si vive una volta sola’, l’ennesimo di una sconfinata carriera.

Da regista ha firmato ventisette pellicole, trentanove da attore. Ognuna ha disegnato il mosaico di un pezzo unico del cinema italiano. Caratterista irripetibile, una fucina di idee. Non si ferma nemmeno davanti al dolore, come ha raccontato a ‘Che tempo che fa’: “Sono a casa da marzo. Sono uscito solo per farmi operare alle anche, non camminavo più”, ha rivelato Verdone.

L’attore romano è stato investito da un uragano di affetto. Ha voluto ringraziare tutti in prima persona, attraverso un video caricato sul suo profilo Instagram: “Se mi chiedete qual è il più bel regalo che hai ricevuto? Io rispondo il vostro affetto. È un’onda meravigliosa enorme che da giorni mi sta avvolgendo. Grazie a tutti voi per la carica e il sostegno che mi avete dato. Sappiate che voi mi volete bene ma anche io ne voglio a voi. Ho dedicato tutta la mia vita al mio pubblico, e voi siete il mio pubblico. Vi voglio bene”, ha concluso.