Carlotta Cocina: chi è la “barbie” de La Pupa e il Secchione

Nella nuova stagione de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa‘ non si è potuto non notare quella che si potrebbe soprannominare la “barbie” del programma, ovvero Carlotta Cocina, concorrente in questa edizione.

Carlotta Cocina: chi è, età, foto, Instagram della modella romana

Carlotta Cocina, romana, ha 24 anni e fa la modella. Sul suo profilo Instagram sono presenti infatti numerose foto in cui si mostra in tutto il suo splendore: bionda, occhi azzurri e fisico mozzafiato, come quello di una bambola.

Sul suo profilo scrive di amare tanto i viaggi e di occuparsi di interior design. Nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, invece, si è fatta subito notare per il suo bel caratterino, che l’ha fatta discutere e litigare con gli altri partecipanti.

Sempre sul suo profilo, si sponsorizza come proprietaria di un negozio online di abbigliamento, Lady Charlotte, che si occupa in particolare di abiti eleganti e abbigliamento estivo.

Carlotta Cocina: in coppia con Giovanni Tobia De Benedetti ne la Pupa e il Secchione

Nel programma La Pupa e il Secchione, la Cocina fa coppia con Giovanni Tobia De Benedetti, un secchione “atipico” in quanto pur essendo molto preparato ed intelligente, è anche interessato a curare il proprio aspetto fisico, visto che come si può notare dalle foto e le stories sul suo profilo Instagram, ama molto allenarsi in palestra.