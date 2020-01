Carlotta Cocina Instagram: che lite con de Benedetti! La critica nel suo post: “Chiedo rispetto!” (Video)

In attesa della nuova puntata de La Pupa e il Secchione, in onda questa sera su Italia 1, le coppie entrano già in “clima partita” facendo vedere che anche se si tratta di un gioco, il rapporto fra i concorrenti viene preso molto seriamente. Tanto che Carlotta Cocina, una delle Pupe in gara, non le ha mandate a dire al suo partner nel programma Giovanni Tobia De Benedetti.

La bella Carlotta ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram uno spezzone preso dalla trasmissione, in cui si assiste ad un’accesa lite fra i due. “Sei uscito di casa forse due volte in vita tua, e parli di me? Sei proprio uno sfigato!” ha detto la ragazza a De Benedetti, senza mezzi termini. Ecco il video:

Carlotta Cocina Instagram: scintille con De Benedetti, cosa ha scritto nel post. Le ragioni della reazione

Pubblicando questo video, Carlotta Cocina ha voluto stimolare i suoi seguaci (in costante crescita) ad una riflessione, scrivendo un lungo post e rivolgendosi in particolare alle ragazze come lei. “La grande riflessione che ho fatto è quella di aver capito di essere stata davvero poco considerata dal mio partner” ha detto la modella. “Non che mi aspettassi chissà quali doti di corteggiamento amoroso da un Secchione e non parlo nemmeno di amore, ma di rispetto! La poca considerazione nei miei riguardi data da frecciatine, insulti gratuiti e prese per il c*** frequenti mi hanno portata a rimanerci davvero male e ad avere reazioni impulsive.”

Poi la ragazza si giustifica per qualche esternazione di troppo. “Io sono fatta così, sto nel mio ma se vengo ingiustamente attaccata attacco a mia volta, perché come state vendendo i piedi in testa non me li faccio mettere!” ha spiegato. “Questo atteggiamento non me lo aspetto da un uomo ma nemmeno nella vita in generale, in un rapporto a due. Stare al gioco e allo scherzo ci sta ma qui si può ben vedere che i toni sono tutt’altro che scherzosi e le mie reazioni sono esclusivamente dovute ad una grande delusione che proprio non mi aspettavo, come si può vedere dal video…”

Carlotta Cocina passa poi la palla ai followers: “Perciò vi chiedo, ragazze, come avreste reagito voi? Ci sareste rimaste male come me? Secondo voi questo suo atteggiamento può essere d’aiuto alla coppia oppure controproducente? Ovviamente possono rispondere anche i ragazzi)”