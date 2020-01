Carlotta Cocina Instagram: che siparietto sexy e ironico con Massa (video)

View this post on Instagram

VALORE DEL GIORNO: IRONIA-MAI PRENDERSI TROPPO SUL SERIO Ho voluto racchiudere in questo post momenti e prove divertenti che ho vissuto con il mio Secchione Dario Massa…sono proprio contenta della mia scelta e come potete vedere si è creato da subito un bel rapporto di amicizia e simpatia…questo perché grazie a Dario riesco ad essere più serena e solare e quindi anche a scherzare di più e soprattutto a far ironia su me stessa! Ridere è uno dei miei sport preferiti… Sapete che ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere? Un motivo ci sarà hahahahaha Detto ciò spero di far fare due belle risate anche a voi! Ps: quando ti svegli la mattina o durante il giorno sei giù di morale, mettiti davanti ad uno specchio e prova a pensare alla cosa più divertente che ti viene in mente, scaccia la negatività e vedrai che sorriderai…ridere e sorridere fa bene al cuore e non hai idea di che bel regalo stai facendo a te stesso😊❤️