Carlotta Cocina Instagram: ultima foto sexy e natalizia. Sorprese in arrivo?

Da quando è entrata a far parte del cast de La Pupa e Il secchione nella nuova stagione, la bella Carlotta Cocina ha visto crescere l’interesse attorno a sé, fatto testimoniato dall’impennata che il suo profilo sta registrando sui social, in particolare Instagram.

La bella romana non si è mai risparmiata sul popolare social network, e questo suo impegno è continuamente premiato dai follower, sempre più “adoranti” e impazziti per la nuovo foto pubblicata proprio su Instagram. Una Carlotta un po’ nostalgica, forse, per il riferimento alle vacanze di Natale che sono finite, ma molto entusiasta e propositiva per il nuovo anno e le novità in arrivo, prima su tutte la sua apparizione in tv.

Carlotta Cocina Instagram: auguri di buon anno 2020 e annuncio di novità in arrivo

La foto pubblicata ritrae Carlotta Cocina davanti a un tipico sfondo natalizio, quando era al Christmas Wonderland di Roma. Coperta da una vistosa ed elegante pelliccia, labbra carnose e sguardo leggermente ammiccante, la 24enne romana fa bella mostra delle sue gambe, messe in risalto dalla gonna in stile natalizio (cortissima) e gli stivali.

“Ultime foto mercatini di Natale e befana scattate a Roma due sere fa….vacanze completamente finite” ha scritto Carlotta sul suo profilo, con vena nostalgica. “Sorprese? Tantissime….sto entrando nell’ottica che devo iniziare a parlarvi sul serio di me…..un augurio speciale a tutti di buon anno nuovo….IL MIO È INIZIATO ALLA GRANDISSIMA anche grazie a voi”. Quali possono essere le sorprese di cui parla nel post Carlotta Cocina?