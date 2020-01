Carlotta Cocina Istagram: il lato B è da urlo (foto)

Dopo il fortunato ritorno del format La Pupa e il Secchione su Italia 1, programma capace a distanza di anni di raggiungere ragguardevoli risultati in termini di ascolti tv, tutti i protagonisti (in particolare le Pupe) stanno accrescendo di giorno in giorno la loro popolarità.

Menzione particolare per Carlotta Cocina, già ribattezzata la “barbie” del programma, che fa coppia nella trasmissione con il latinista Giovanni Tobia De Benedetti. In poco tempo infatti la Pupa ha visto salire vertiginosamente il numero dei propri follower su Instagram, merito soprattutto della sua bellezza e dell’abilità nel mostrarla.

Carlotta Cocina Instagram: la foto da Ibiza con il sedere in bella mostra

Non è passato certamente inosservato, infatti, l’ultimo post su Instagram di Carlotta Cocina, che rivela di avere nostalgia dell’estate e dei viaggi. Pubblicando una foto dalle Baleari, la Pupa si mostra con il suo fisico invidiabile, un lato B da sogno e i capelli lunghi e biondissimi.

“Una delle mie più grandi passioni è viaggiare e stasera mi manca questo in particolar modo” ha scritto Carlotta nel post. “Il sole, il mare, l’abbronzatura, i capelli lunghi al vento e pieni di salsedine…e voi? Dove vorreste andare?Ps: quando ti dicono Photoshop tu mettici il video” ha scherzato la Pupa. E se i risultati della sua nostalgia sono sempre questi, i fan non possono far altro che apprezzare.