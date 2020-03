Carlotta di Uomini e Donne: età, cognome e lavoro della dama del Trono Over

Il Trono Over di Uomini e Donne si rinnova puntata dopo puntata tenendo sempre alto il livello di sorprese e colpi di scena. Il programma condotto da Maria De Filippi, infatti, riesce a sorprendere ogni giorno. Nonostante sul web i commenti che vorrebbero in onda il trono Classico sono sempre più numerosi, il Trono over riesce a tenere incollati alla TV milioni idi telespettatori.

Nel parterre femminile una delle ultime arrivare è Carlotta, che in poco tempo è riuscita ad attirare le attenzioni di diversi cavalieri e del pubblico a casa. Il suo volto è diventato noto dopo la sua partecipazione al Trono over, ma Carlotta ha già avuto modo di entrare nel mondo dello spettacolo, dove continua a lavorare tuttora.

Carlotta, lavoro e Instagram

Carlotta, infatti, è una nota vocalist che da anni lavora nel mondo delle serate con lo pseudonimo di Carlotta Voice. Il nome completo è Carlotta Savorelli, è nata a Bologna nel 1985 ed ha quindi 35 anni. Iniziato a lavorare giovanissima come vocalist, ad appena 15 anni, e ancora oggi quello stesso lavoro l’accompagna nella sua vita quotidiana.

Nel corso del Trono over di Uomini e Donne ha confessato di aver sofferto di psoriasi, una malattia che aveva minato anche la sua autostima. Col passare degli anni ha superato il problema ed ora è una donna che si ama. Dopo il divorzio con il suo ex marito non è riuscita a trovare l’amore ed è alla ricerca dell’anima gemella.

Aggiornamento 13/ 03

Carlotta e Marco si lasciano

Carlotta ha intrapreso ormai da diverse settimane una conoscenza approfondita con Marco, poi diventata frequentazione. Un rapporto che sembrava proseguire nel miglior modo possibile, tanto che qualcuno aveva ipotizzato un innamoramento tra i due.

La storia tra Carlotta e Marco, però, sembra essere naufragata da un momento a l’altro13. A rendere noto il momento di crisi è stata la coppia stessa nel corso del Trono over di Uomini e Donne. Quando Mara gli ha chiesto direttamente se ci fosse del sentimento i due hanno risposto in modo negativo. Motivo per cui tra carlotta e Marco sembra essere finita. Per capire però se le cose possano aggiustarsi non rimane che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne.