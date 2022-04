Carmen Consoli vince per la seconda volta il Premio Amnesty International

(Adnkronos) – Carmen Consoli con ‘L’uomo nero’ si aggiudica il premio Amnesty International Italia 2022 nella sezione riservata ai big della canzone italiana. La cantautrice catanese è la prima artista a vincere due volte il riconoscimento e la sua seconda vittoria coincide con la 20esima edizione del premio e con la 25esima del festival che lo ospita, ‘Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty’.

Il brano vincitore, ‘L’uomo nero’, è contenuto nell’album ‘Volevo fare la rockstar’ e parla con sarcasmo di sovranismo che porta alle violazioni dei diritti umani. Carmen Consoli era già stata vincitrice nel 2010 con il brano ‘Mio zio’ che narrava di abusi sui minori.

In attesa della premiazione, che avverrà domenica a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, l’artista siciliana torna protagonista del grande palco del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma e in tour che la vedrà impegnata con tre formazioni diverse, in funzione delle location che la ospiteranno: ‘Volevo fare la rockstar Tour’, ‘Acustico’ e ‘Femme Fatale’.