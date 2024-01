Carnevale a Roma e provincia, gli eventi in programma

Maschere, carri, tradizioni: il Carnevale è in arrivo e Roma si prepara a viverlo in allegria, tra tanti eventi da non perdere.

Queste le date del Carnevale 2024 sono: Giovedì grasso l’8 febbraio, Domenica di Carnevale, l’11 febbraio, Martedì Grasso, il 13 febbraio.

Carnevale sul Tevere domenica 11 febbraio. L’evento in maschere di adulti e bambini tra le sponde del Tevere. All’Auditorium Parco della Musica ci sarà la Tarantella del Carnevale: domenica 11 febbraio, una grande festa per tutti.

E poi il Carnevale Frascatano una tradizione epica, con un programma a cura dell’associazione ArtePassione.

Da non perdere anche il Carnevale di Fiumicino, domenica 28 gennaio e la prima edizione del Carnevale di Maccarese. In particolare, Domenica 11 febbraio, spettacolo con la 34esima edizione del “Carnevale a Mare”.

Da non dimenticare anche il Carnevale di Ronciglione, in provincia di Viterbo: un mese tra sfilate, maschere, artisti di strada e sfide gastronomiche. Il Carnevale di Ronciglione si apre il 28 gennaio e si va avanti fino a martedì grasso, il 13 febbraio.