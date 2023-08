Caro benzina, prezzo medio carburanti di oggi

(Adnkronos) – Il prezzo medio di benzina e diesel self registrato alle ore 8.00 di oggi, 2 agosto, lungo la rete stradale e autostradale nazionale è rimasto sostanzialmente stabile e saldamente al di sotto dei 2€/l, replicando di fatto i valori registrati nel corso della mattinata di ieri, giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo di esposizione dei prezzi medi.

Questi i dati emersi dal monitoraggio giornaliero elaborato dal Garante per la sorveglianza dei prezzi sulla base dei dati estratti dall’Osservatorio Carburanti del Mimit. Con riferimento ai prezzi in vigore alle ore 8.00 di oggi, 2 agosto, il prezzo medio nazionale stradale della benzina self si attesta a 1,922 eur/litro (+0,007 €/l rispetto a ieri, dunque con una variazione di 7 millesimi di euro) e quello del gasolio self a 1,781 eur/litro (+0,011 €/l rispetto a ieri, dunque con una variazione di 11 millesimi di euro). Il prezzo medio registrato, invece, lungo la rete autostradale italiana della benzina self si attesta a 1.990 eur/litro (+0,006 €/l rispetto a ieri, dunque con una variazione di 6 millesimi di euro) e quello del gasolio self a 1.864 eur/litro (+0,010 €/l rispetto a ieri, dunque con una variazione di 10 millesimi di euro).