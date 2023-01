Caro benzina – Salvini: “Nel Cdm di domani affronteremo l’esagerato aumento dei carburanti”

‘‘Sono contento che ci siano dei controlli a tappeto perché qualcuno ahimè, anche in questo caso, come per gas e luce, ne sta approfittando. Per lo stesso prodotto non puoi pagare 1,70 euro in una città e 2,30 euro in un’altra” Così ilo Salvini, a margine di un sopralluogo avvenuto oggi nel bresciano. ministr

Carburanti, Salvini: “Intanto bloccare i furbi e far pagare chi sta esagerando”

Quindi, ha poi aggiunto il leader leghista, occorre intanto ”bloccare i furbi e far pagare chi sta esagerando. Poi conto che i prezzi in discesa arrivino anche alla pompa di benzina perché non può calare il prezzo del barile e aumentare il prezzo al distributore”.

Carburanti, Salvini: “Domani c’è un Cdm; ragioneremo se tra guerra, caro materiali e caro materie prime sia il caso di intervenire

Quindi, ha annunciato, ”Domani c’è un Cdm; ragioneremo se tra guerra, caro materiali e caro materie prime sia il caso di intervenire, se ci siano denari per intervenire”.

Palazzo Chigi: “Domani la Meloni ed il suo esecutivo valuteranno come contrastare le speculazioni sul carburante”

Ad ogni modo, avverte Palazzo Chigi, domani, affiancata anche da Ursula van Der Leyen, la premier Giorgia Meloni, insieme al Comandante Generale della Guardia di Finanza, ed altri ministri dell’esecutivo, si riuniranno proprio per valutare appositamente per fare il punto e valutare ogni possibile “ulteriore azione di contrasto alle speculazioni in atto sui prezzi dei carburanti”.

