Caro bollette e prezzi benzina, governo studia misure per fasce deboli

(Adnkronos) – Sull’aumento delle bollette come dei prezzi di carburanti e benzina “avremo un confronto con il ministro Giorgetti e gli altri ministri competenti per capire e scegliere come intervenire, in modo tale che soprattutto i ceti meno abbienti ricevano il sostegno del sistema pubblico e quindi del governo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine dell’incontro con le associazioni dell’industria del largo consumo sul patto anti-inflazione.

“Sono molto soddisfatto. Il sistema Italia unito parteciperà a questo trimestre anti-inflazione per contenere i prezzi di beni a più largo consumo, non soltanto alimentari, dal 1° ottobre al 31 dicembre. Credo che questo sia un successo del sistema Italia”, ha poi spiegato il ministro dopo il tavolo di confronto al Mimit con le principali associazioni di rappresentanza dell’industria del largo consumo, Federalimentare, Centromarca, Ibc e Union food.

“Le associazioni che rappresentano l’industria della produzione”, prosegue Urso, “parteciperanno al patto antinflazione insieme alla distribuzione, ai commercianti, agli esercenti, alla grande distribuzione e anche alle altre associazioni di impresa che hanno manifestato la loro adesione, come gli artigiani, le cooperative e le piccole e micro imprese, in uno sforzo collettivo del sistema paese per contenere i prezzi. Sarà un paniere di prodotti non solo alimentari ma di largo consumo, vi parteciperanno anche le associazioni delle farmacie e parafarmacie. Nel trimestre decisivo il carrello tricolore sarà davvero tale: tutti insieme uniti in campo”.

Il ministro ribadisce poi che “daremo avvio subito a un tavolo di consultazione con tutti gli attori della filiera produttiva, dalla raccolta sino alla vendita sui beni di largo consumo, per lavorare insieme in maniera sistemica, continuativa e strutturale per contenere i prezzi della produzione e quindi i prezzi al consumo per i nostri cittadini”. “Questo – conclude Urso – darà un colpo definitivo all’inflazione a beneficio di tutto il sistema paese e darà anche fiducia ai consumatori”.