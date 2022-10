Caro bollette: nel Lazio in 613.000 non le hanno pagate. Su scala nazionale 4,7 mln ne hanno saltato almeno una

Caro bollette: nel Lazio in 613.000 non le hanno pagate. Su scala...

Nell’ambito degli insostenibili rincari delle bollette energetiche, guardando alla nostra regione viene evidenziato che negli ultimi 9 mesi, a causa dell’aumento dei prezzi energetici 613.000 laziali hanno saltato il pagamento di una o più bollette luce e gas.

Il dato arriva dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, che ha anche messo in luce come il numero di morosi sia destinato ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere.

L’analisi ha individuato in 438.000 il numero di residenti nel Lazio che potrebbero trovarsi nell’impossibilità di pagare le prossime fatture.

Caro bollette: negli ultimi 9 mesi circa 4,7 milioni di italiani hanno saltato il pagamento di una o più bollette luce e gas

Ma fa ancora più impressione, apprendere gli esiti della ricerca condotta per Facile.it a livello nazionale dove, a causa dell’aumento del prezzo dell’energia 4,7 milioni di italiani hanno saltato il pagamento di una o più bollette luce e gas negli ultimi 9 mesi.

Il dato emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat*. Un numero destinato ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere.

Come si legge dall’indagine – realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale – ci sono 3,3 milioni di italiani che hanno dichiarato che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero trovarsi nell’impossibilità di far fronte alle prossime bollette energetiche.

Caro Bollette: quasi 2 rispondenti morosi su 3 (62%) hanno detto che è la prima volta che saltano il pagamento

La situazione di emergenza si evince anche da un altro dato: quasi 2 rispondenti morosi su 3 (62%) hanno detto che è stata la prima volta che hanno saltato il pagamento delle bollette.

Guardando i numeri più da vicino si scopre che, se a livello nazionale la percentuale di chi ha dichiarato di non aver pagato una o più bollette negli ultimi 9 mesi è pari al 10,7%, il fenomeno è più diffuso nelle regioni del Centro Italia (11,5%) e al Sud e nelle Isole (11,2%). E in prospettiva dei prossimi aumenti, le aree più a rischio sono quelle del Meridione (9,4% a fronte di una media nazionale pari al 7,7%).

Caro bollette e non solo, nel budget familiare ora pesano anche le spese condominiali

Il problema della morosità riguarda anche le spese condominiali: come emerso dall’indagine, a causa dell’aumento dei prezzi, da gennaio oltre 2,6 milioni di italiani hanno saltato una o più rate del condominio. Anche in questo caso le aree più in sofferenza sono quelle del Centro Italia (7,7% a fronte di una media nazionale pari al 6%) e i grandi centri abitati, con percentuali superiori al 10% tra i residenti nei comuni con oltre 100mila abitanti.

Un fenomeno in possibile aumento se si considera che alla domanda “Nel caso in cui i prezzi continuassero a salire, crede si troverà obbligato a saltare qualche pagamento?” ben 3,8 milioni di italiani (8,8% dei rispondenti) hanno dichiarato che potrebbero non pagare le prossime rate del condominio, con punte del 12% tra i residenti nel Centro Italia.

*Nota metodologica: Indagine mUp Research – Norstat svolta tra il 16 ed il 19 settembre 2022 attraverso la somministrazione di n.1.001 interviste CAWI ad un campione di individui in età compresa fra 18 e 74 anni, rappresentativo della popolazione italiana adulta residente sull’intero territorio nazionale.

Max