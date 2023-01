Caro carburante, Schlein attacca governo: “Usa benzinai come capro espiatorio”

(Adnkronos) – “Perché” il governo non combatte “per far pagare le tasse sugli extraprofitti invece di prendersela con i benzinai? Sbagliano mira come sempre”. Così Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, ospite di Piazza Pulita su La 7. “Del dibattito sulle accise, che non è l’unica promessa che Giorgia Meloni arrivando al governo scopre di non poter mantenere, mi sorprende che si usino i benzinai come capro espiatorio senza però dire una parola sugli extraprofitti che le grandi società energetiche hanno maturato in questi anni con il caro energia”.