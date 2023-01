Caro carburanti – Il sindacato dei carabinieri (Unarma): “La trasparenza sul prezzo aiuta la legalità”

“Lo sciopero indetto oggi dai benzinai non riguarda solo le associazioni di categoria e il Governo, ma distingue chi sceglie la via della legalità da chi incentiva la speculazione sui carburanti”.

E’ quanto afferma Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, il sindacato dei carabinieri.

L’Unarma: Appurate diverse irregolarità sui prezzi della benzina con gravi disagi per i cittadini”

“Nelle ultime settimane i controlli delle Forze dell’Ordine hanno dimostrato diverse irregolarità sui prezzi della benzina con gravi disagi per i cittadini”

Infatti, tiene ancora a rimarcare il sindacalista dei carabinieri, “Nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all’invasione russa in Ucraina, abbiamo assistito a rialzi di 18,3 centesimi al litro e in molti distributori, soprattutto nelle autostrade, anche di 2,50 euro al litro. Senza regole andiamo incontro al disordine pubblico”.

L’Unarma: “L’esposizione dei prezzi è un incentivo alla legalità e una tutela in più per i cittadini”

Dunque, prosegue Nicolosi, “Invitiamo perciò le sigle sindacali dei benzinai a non paralizzare il Paese e a non accanirsi su l’esposizione di un cartello, ma ad aiutarci a contrastare le truffe che danneggiano i consumatori. L’esposizione dei prezzi è un incentivo alla legalità e una tutela in più per i cittadini, a cui ricordiamo di poter sempre usufruire del sito ministeriale Osservaprezzi carburante per una conferma in più sui loro diritti”.

Max