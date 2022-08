Caro energie, la Ue: “Stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato”

“I prezzi dell’elettricità alle stelle stanno ora mettendo in evidenza, per diversi motivi, i limiti del nostro attuale disegno del mercato elettrico, che è stato sviluppato in circostanze completamente diverse e per scopi completamente diversi”. Così poco fa il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nell’ambito del ‘Forum Bled’ in Slovenia, intervenendo sugli insostenibili rialzi delle tariffe energetiche.

Caro energie, la Leyen: “Stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato”

Dunque, ha spiegato la numero uno di Bruxelles, che proprio in queste ore si sta lavorando all’introduzione di misure urgenti per ‘calmierare’ i costi dell’energia elettrica. “Ecco perché – ha rivelato la Leyen – ora stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell’energia elettrica“.

Max