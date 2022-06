Caro spiagge, Altroconsumo ed Immobiliare.it: quanto costa una casa al mare, e quanto l’abbonamento

Ogni anno la stessa ‘identica’ storia, puntualmente, per un motivo o un altro, gli esercizi balneari accompagnano la vigilia della nuova stagione con pianti e ‘crisi nervose’ filmiche, il refrain è sempre quello: troppe tasse, troppe spese, gli aumenti, ecc.. Un melodramma che poi, quando parte la stagione, si traduce in un vergognoso aumento dei prezzi che, tuttavia, non impedisce loro poi di registrare i puntuali ‘sold out’, specie nei week end.

Caro spiagge: Altroconsumo ed il portale Immobiliare.it hanno calcolato le differenze fra i costi di una casa e l’abbonamento

Così, per quanto potrebbe sembrare assurdo, conti alla mano, si scopre che, in alternativa al cosiddetto ‘caro spiagge’, affittare un bilocale in una località marina, potrebbe essere molto più conveniente di un abbonamento mensile per un lettino. Provare per credere o, almeno, questo è quanto emerge da un attento studio condotto da Altroconsumo che, analizzando gli attuali costi stagionali balneari, rispetto allo scorso anno, prendendo a campione il periodo compreso fra il 31 luglio al 6 agosto, ecco assodato un rincaro del 10%.

Caro spiagge: il costo della vita regionale incide enormemente sui costi fra un bilocale o l’abbonamento balneare

Considerato quindi il rincaro, il celebre portale immobiliare Immobiliare.it, ha attentamente preso in esame i prezzi dei bilocali in affitto nelle località marittime più gettonate. Certo, non si tratta nello specifico di case-vacanza, ma di classici appartamenti. Ed ecco che, ad esempio, a Gallipoli affittare un bilocale costa mediamente 363 euro al mese, contro gli oltre 700 richiesti per un abbonamento che comprende ombrellone e lettino.

Con le dovute proporzioni (cambiano ovviamente i costi regionali), stessa situazione anche ad Alassio, rinomata località turistica balneare ligure, dove se un abbonamento costa mediamente 1.300 euro al mese, per affittare un bilocale si parla invece di circa 740 euro.

Caro spiagge: non sempre affittare un bilocale è più conveniente rispetto al costo mensile di ombrellone e lettino

Spostandoci ancora per l’Italia, indica Immobiliare.it, ad Anzio la situazione è invece inversa con un bilocale che si aggira intonro ai 1000 euro mensili, contro i 600 dell’abbonamento balneare.

Ovviamente il costo della vita e, nello specifico, il piano edilizio locale, incidono in maniera decisiva. Se Alghero a parità di un mese di affitto, per un piccolo appartamento si spendono 623 euro, in spiaggia si risparmieranno circa 150 euro. Diversamente, a Lignano Sabbiadoro, è l’esatto opposto: è di 845 euro di media il canone mensile di un bilocale, contro un costo di almeno 300 euro in più invece per l’abbonamento comprensivo di ombrellone e lettino…

Max