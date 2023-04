Carosso (Piemonte): “Le istituzioni sono vicine ad Aisla”

(Adnkronos) – “Quarant’anni di un’associazione sono un grande traguardo. Le istituzioni ci sono, sono vicine. Lo dimostrano quanto fatto in sanità e assistenza”. Così Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte intervenendo oggi alla ‘Convention Aisla 40’ per festeggiare i 40 anni di attività dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica che prevede un ricco programma di convegni ed eventi al Villaggio azzurro di Novarello (No), città piemontese dove è iniziata l’attività dell’associazione.

“Nei primi 40 anni – continua Carosso – ci vuole un’attenzione particolare per quanto fatto, si è fatto tanto, ma dobbiamo fare sempre di più. Oggi ho visto tante persone sorridenti. Non è una cosa normale in una famiglia dove ci sono difficoltà. Sentendovi parlare vedendovi, capiamo che la strada è quella giusta. Le istituzioni ci sono – ribadisce il sindaco piemontese – sono vicine con semplicità e umiltà, ma con tutto il coraggio che ci dimostrate. Non possiamo pensare che non ci sia un futuro senza questa malattia. Ci auguriamo a breve di avere questi risultati”.