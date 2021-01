Carpineto Romano nulla da fare per la donna dispersa

Non c’è stato nulla da fare per la donna che risultava dispersa a Carpineto Romano, purtroppo l’ipotermia le è stata fatale. Nel pomeriggio di ieri, precisamente dalle ore 17,06 la sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di Colleferro e il nucleo SAF presso Carpineto Romano località Pian della Faggeta, per la ricerca della donna dispersa. Localizzata e successivamente raggiunta in zona impervia dai soccorritori, sono apparse fin da subito gravi le sue condizioni di salute, caduta in stato di ipotermia. Recuperata ed elitrasportata da un elicottero dell’Aereonautica militare all’ospedale A.Gemelli in codice rosso, è purtroppo deceduta nella notte.

Seguono aggiornamenti