Carta Acquisti 2020: cos’è, come richiederla, a chi spetta, requisiti ISEE, domanda, ricarica e importo

In questi giorni da Fase2 nella quale stiamo convivendo con il coronavirus e con la tremenda crisi economica scaturita proprio dal lockdown generato dal Covid-19, si sta parlando davvero molto dei vari provvedimenti che lo Stato sta mettendo in campo per sostenere imprese e cittadini.

In particolare, tra i benefici che il governo concede ai cittadini vi è anche la carta acquisti 2020. Ma che cosa è?

A cosa facciamo riferimento parlando di Carta acquisti 2020? cos’è, come funziona, e quali sono i requisiti per poter presentare la domanda e come si fa, ad esempio, a richiederla a Inps, alle Poste?

Tante le domande che si chiedono i cittadini: come quale modulo usare, a chi spetta il beneficio e quanto spetta al mese. Proviamo a dare tutte le risposte.

Carta acquisti 2020, cos’è, quanto spetta al mese, a chi va, quali moduli usare, come far domanda Inps, Poste, requisiti

La carta acquisiti è un beneficio che lo Stato concede ai cittadini italiani e stranieri in possesso di determinati requisiti e dopo l’invio della relativa domanda. L’importo è pari a 40 euro al mese, ossia 80 euro bimestrali da accreditare sulla carta.

Leggi anche: Bonus elettrodomestici 2020: cos’è, come funziona, a chi spetta, detrazione per acquisto lavatrice, frigorifero, forno e ristrutturazioni

Si ricorda che a partire dal 2014, oltre che ai cittadini italiani, la Carta acquisti 2020 può essere erogata anche dai cittadini membri di uno Stato dell’Unione Europea senza cittadinanza italiana e dai cittadini extracomunitari purché in possesso di regolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Ma nel dettaglio, come funziona la carta acquisti 2020 e come si fa a richiederla?

Carta acquisti cos’è e come funziona con l’emergenza coronavirus

Con la crisi sia sanitaria che economica e sociale dovuta al Coronavirus, il Governo al fine di aiutare la popolazione oltre ad aver pensato a iniziative come il reddito di emergenza per quelli che non sono tutelati dal decreto Cura Italia, si è dato da fare per erogare bonus e benefici ai cittadini. In questi rientra anche la carta acquisti.

Dunque che cos’è la carta acquisiti? La carta acquisiti 2020 è una agevolazione nella modalità di contributo erogato dallo Stato su una speciale di carta di credito sulla quale ricevere le 40 euro al mese, ossia, 80 euro ogni bimestre a cui si possono aggiungere eventuali altre erogazioni messe a disposizione dai singoli comuni.

La carta acquisiti 2020 funziona così:

la carta acquisiti va richiesta tramite presentazione della domanda che deve essere redatta su un modulo da scaricare su internet , oppure, presso le sedi Inps o Uffici postali .

che deve essere su un modulo da scaricare su , oppure, presso le sedi o Uffici . Una volta compilato il modulo di domanda, questo va consegnato presso gli sportelli di Poste Italiane che passano a trasmetterlo per via telematica all’INPS per la verifica dei requisiti e per la spedizione ed erogazione del contributo economico d i 80 euro ogni bimestre.

presso gli di che passano a trasmetterlo per via per la verifica dei e per la spedizione ed del contributo economico d Ritirata la carta, il cittadino può usarla per pagare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari aderenti all’iniziativa, per avere sconti, circa il 5% in meno, nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e che espongono il marchio carta acquisiti, per accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata e via discorrendo.

aggiornamento ore 3.19

Carta acquisti 2020: qual è la scadenza e quali sono i documenti necessari

La domanda carta acquisiti è dunque rivolta verso un ampio target di cittadino in possesso dei requisiti. Come visto il cittadino deve presentare la richiesta per accedere al beneficio e ricevere la carta con accreditate le 80 euro a bimestre.

Ma ci sono scadenze?

A tal proposito, l’Inps ha precisato che le domande di carta acquisti non hanno alcuna scadenza, per cui il cittadino che risulta essere in possesso dei requisiti, può presentare la domanda in qualsiasi momento.

Nello stesso momento non è prevista alcuna scadenza per il rinnovo carta acquisti anni successivi.

Leggi anche: Bonus 1.000 euro decreto Rilancio: ecco chi è escluso e perchè

L’unico documento che ha una scadenza annuale, è l’ISEE che deve essere in corso di validità e che presente per ciascun bimestre. In questo senso l’INPS, invia una lettera al titolare della carta, nel bimestre antecedente a quello di scadenza della dichiarazione ISEE relativa le modalità di trasmissione di una nuova dichiarazione ISEE.

Carta acquisti 2020 requisiti: 65 anni e bimbi 3 anni stranieri e italiani

Il beneficio della carta acquisiti per italiani e i cittadini stranieri con cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno CE per lungo periodo, che abbiano, naturalmente i requisiti di legge per richiedere il beneficio, dunque, non ha una tempistica a scadenza.

Ma quali sono i requisiti?

La carta acquisti spetta a cittadini italiani e stranieri entro determinati requisiti di età e limite reddito ISEE.

Salvo stravolgimenti, il limite di reddito ISEE è il seguente:

minori di anni 3 : limite reddito a 6.966,54 euro euro

: limite reddito a euro cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni , valore massimo dell’indicatore ISEE pari a 6.966,54 euro ;

compresa , valore massimo dell’indicatore ISEE pari a ; per i cittadini over 70, ISEE pari a euro 6.966,54 euro.

aggiornamento ore 8.19

Carta acquisti: Requisiti per stranieri e italiani con età superiore ai 65 anni:

i cittadini italiani, i cittadini stranieri con cittadinanza in uno dei Paesi della Comunità Europea e cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno CE possono richiedere la carta acquisiti se in possesso dei seguenti requisiti:

Età pari o superiore a 65 anni;

Non avere trattamenti o averli al di sotto delle seguenti soglie euro 6.966,54 euro se di età pari o superiore a 65 anni. Nel caso in cui, i suddetti trattamenti siano erogati come sostegno economico pensionati a basso reddito, la somma tra redditi e trattamenti non deve comunque superare le predette soglie.

se di età pari o superiore a 65 anni. Nel caso in cui, i suddetti trattamenti siano erogati come sostegno economico pensionati a basso reddito, la somma tra redditi e trattamenti non deve comunque superare le predette soglie. Avere un ISEE inferiore a 6.966,54 euro.

inferiore a 6.966,54 euro. Non essere ricoverato presso istituti di cura a lunga degenza , ove è garantito il vitto da parte dello Stato;

, ove è garantito il vitto da parte dello Stato; Non essere detenuto presso carceri e istituti di pena, ove è garantito il vitto da parte dello Stato;

presso carceri e istituti di pena, ove è garantito il vitto da parte dello Stato; Non essere da solo o con il coniuge se si ha più di un’utenza di energia elettrica domestica intestata, più di una utenza elettrica non domestica, più di due utenze gas, più di 2 veicoli intestati a proprio nome, essere in possesso di una quota immobiliare ad uso abitativo pari o superiore al 25%, oppure, essere proprietario di una quota pari o superiore al 10% di immobile ad uso non abitativo o di categoria catastale C7, avere un patrimonio mobiliare come da indicazione ISEE superiore a 15.000 euro.

Carta acquisti: Requisiti per stranieri e italiani bambini con età inferiore ai 3 anni:

In questo caso, siamo in presenza dei seguenti requisiti:

avere un ISEE inferiore a 6.966,54 euro;

Non essere, insieme ai genitori intestatari di più di una utenza elettrica domestica, più di una utenza elettrica non domestica,

Non essere intestatari di più di 2 utenze gas;

Non essere proprietari di più di 2 auto;

Non possedere una quota immobiliare ad uso abitativo pari o superiore al 25%, oppure, essere proprietario di una quota pari o superiore al 10% di immobile ad uso non abitativo o di categoria catastale C7;

Non avere un patrimonio mobiliare come da indicazione ISEE superiore a 15.000 euro.

Leggi anche: Bonus Mobilità 2020: i migliori monopattini elettrici da comprare con il buono da 500 euro

Carta acquisti 2020 come richiederla, modulo domanda, documenti e numero verde

I cittadini in possesso dei requisiti, per presentare la domanda carta acquisiti 2020 devono redigere il modulo domanda seguendo specifiche istruzioni compilazione.

Il modulo domanda si distingue in 2 tipi, uno che deve essere usato da chi ha 65 anni ed uno per bambini sotto i 3 anni. I suddetti moduli, possono essere scaricati gratis su internet oppure richiesto agli sportelli di Poste, INPS o Caf.

Per compilare il modulo di domanda per la carta acquisti, il cittadino deve allegare i seguenti documenti:

Documento di identità + fotocopia;

Certificazione ISEE in corso di validità anche in fotocopia;

Documento di identità + fotocopia della persona delegata come titolare della Carta nel quadro 4 solo per richiedente con più di 65 anni.

Nel modulo il cittadino dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti indicati dalla legge, che verranno analizzati dall’Inps, e da Poste Italiane. Per maggiori informazioni e approfondimenti carta acquisti numero verde 00.666.888, mentre per il saldo carta acquisti il numero è 800.130.640 servizio.

aggiornamento ore 11,14