Cartabianca e Chi l’ha Visto boom di ascolti: andranno in onda fino a fine luglio

Nelle giornate della pandemia gli approfondimenti e i programmi televisivi specializzati, non soltanto sulla stretta attualità legata al covid-19 ma più in generale alla divulgazione ed alla informazione, hanno riscontrato una crescente ondata di aumento di ascolti e share.

Tra le protagoniste di questo vero e proprio boom vi sono la Berlinguer e la Sciarelli che hanno rispettivamente riscontrato ascolti da record per Cartabianca e Chi l’ha Visto.

Tanto che arrivano indicazioni importanti in questo senso: vista la scia, i programmi andranno in onda fino a fine luglio.

Stagione davvero record per due dei più noti appuntamenti della prima serata di Rai 3: #Cartabianca e Chi l’ha Visto. Le due trasmissioni si estenderanno fino alla fine di luglio.

Del resto, andato in onda senza interruzioni anche durante l’emergenza Covid-19, il programma di Bianca Berlinguer – che da riavrà Mauro Corona in collegamento dagli studi Rai di Venezia andrà avanti nel prime time del martedì fino al 21 luglio. #Cartabianca è in onda dallo scorso 3 settembre.

Situazione identica, ogni mercoledì sera per Federica Sciarelli. La stagione 2019/2020 di Chi l’ha Visto? è partita l’11 settembre e finirà il prossimo 29 luglio.

In questo caso c’è stata appena una beve interruzione di due settimane lo scorso 18 marzo, in via del precauzionale, quando il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospitato in studio, risultò positivo al Coronavirus.

Sempre su Rai 3, continueranno fino a luglio anche gli appuntamenti della mattina con Mi Manda Raitre e Tutta Salute (ultime puntate il 24 luglio), mentre Agorà terminerà il 26 giugno. Nel pomeriggio, Geo chiude il 12 giugno.