Cartabianca, puntata 31 Marzo 2020: anticipazioni, temi, ospiti, Coronavirus in primo piano

Stasera in tv torna Cartabianca con un nuovo interessantissimo appuntamento. Allo stato attuale delle cose, sará inevitabile che si parli di coronavirus e della pandemia e emergenza mondiale.

Quali saranno gli ospiti di stasera? Ecco tutte le anticipazioni oggi 31 Marzo 2020.

Cartabianca, puntata 31 Marzo 2020: anticipazioni, temi, ospiti, Coronavirus

Ritorna questa sera in onda Cartabianca, con Bianca Berlinguer, il noto programma di approfondimento giornalistico che oggi dedicherá ovviamente molto spazio all’emergenza Coronavirus. Una delle domande principali sono: a chi viene effettuato il tampone?

Il programma condotto da Bianca Berlinguer, affronta a viso aperto l’emergenza sanitaria dell’epidemia di Covid-19 basandosi in modo principale sulle difficoltà che stanno vivendo il sistema sanitario e i singoli cittadini.

La trasmissione odierna, del 31 Marzo, su Rai 3 inizierà alle ore 20.20. Come sta succedendo per quasi tutti i programmi tv, gli ospiti di Cartabianca saranno in collegamento.

Al centro dell´approfondimento, una inchiesta su difficoltá e sui disagi e la paura di questi giorni, sulla crisi sanitaria che ha colpito l’Italia e il mondo.

Molti saranno gli inviati nei luoghi dove affrontando l’emergenza. La situazione é tanto tesa e drammatica, che la domanda resta: chi deve fare tampone?

Parliamo ovviamente dello strumento di rilevamento del contagio, una procedura che oggi viene usata solo in casi di realeb isogno. La quarantena sta iniziando a dare i suoi frutti e gli auspici sono che si possa presto dire di aver superato il rischio di un contagio ancor più diffuso.

E poi, sempre a Cartabianca, spazio alle conseguenze internazionali e planetarie del coronavirus.

Il Covid-19 ha colpito anche altre metropoli come Madrid, New York e Londra e la domanda da farsi per il futuro è come superare questa crisi sanitaria, ma anche quella economica che da questa sta derivando.

Spazio, dunque, ai dibattiti sul Decreto Cura Italia ed alle esigenze della popolazione italiana. Cartabianca entrerá nel dettaglio delle misure economiche adottate dal Governo.

