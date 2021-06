Cartelle esattoriali: la riscossione potrebbe slittare al primi di settembre. Salvini: “Proposto fine anno”

E’ stato Matteo Salvini ad annunciarlo poco minuti fa: “Passa la proposta della Lega: estate senza cartelle esattoriali, ora lavoriamo su saldo e stralcio e rottamazione. È una boccata d’ossigeno per 18 milioni di italiani, che in un momento di reale difficoltà come questo rischiavano di ricevere 163 milioni di cartelle“.

In realtà la proposta dei leghisti, comunque lodevole’, è di procrastinarne la scadenza addirittura per la infine dell’anno. Molto più possibile, come vedremo, che attraverso una modifica al decreto Sostegni bis (in esame presso la commissione Bilancio della Camera), il rinvio della riscossione possa essere posticipato alla fine dell’estate, probabilmente al primo settembre.

La notizia troverebbe confermano anche da alcuni fonti interne a Palazzo Chigi: si appresta ad essere ‘nuovamente congelato’ l’invio delle cartelle esattoriali, prossima a sbloccarsi entro il 30 giugno.

Max