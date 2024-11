Casa internazionale delle donne di Roma, meeting il 25 Novembre, che cosa aspettarci? Ecco “Una, nessuna, centomila”: con un emblematico titolo, arriva una serata incentrata sulla sensibilizzazione ad un tema, quello del ‘rompere il muro della vergogna” e del silenzio e del dolore dietro cui si nascondono ancora oggi tanti, troppi casi di violenza e sopraffazione nei confronti delle donne.

Casa internazionale delle donne di Roma: una, nessuna e centomila

Alla Casa internazionale delle donne di Roma, il 25 novembre 2024 tutte insieme: una, nessuna, centomila. Sono le donne colpite ogni giorno dalla violenza. “Siamo tutte e non siamo sole”. Alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, il 25 novembre, dunque, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, in scena arriva una serata che vuole rompere il muro di gomme e di omertà con cui ancora oggi si fanno i conti.

“Dalle violenze si può e si deve uscire più forti di prima” diranno, tutte insieme, esperte sul tema ma anche testimoni di violenza. Il tutto tramite racconti e performances teatrali.

Le protagonista della serata saranno:

Teresa Dattilo – Presidente Donna e Politiche Familiari

Maura Cossutta –Presidente Casa Internazionale delle donne

Lidia Ravera –Scrittrice e giornalista italiana

Marta Bonafoni – Coordinatrice della segreteria del Partito Democratico

Valentina Mira – Scrittrice e giornalista italiana

Laura Massaro – Testimone di violenza istituzionale

Giuseppina Muratore – Esperta di statistica della giustizia e violenza contro le donne

Spazio alla piece teatrale “Quattro voci per Eva” di Lauretta Chiarini, all’installazione audiovisiva “Sacrificio” di Patrizia Santangeli e le performance teatrali di Daniela Dolente e Stefania Cosentini. Appuntamento alla Casa Internazionale delle Donne – Sala Lonzi , lunedì 25 novembre dalle 18 alle 20.