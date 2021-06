Casa.it: investire in uffici, locali commerciali e garage, dove conviene?

Investire in locali commerciali, uffici e garage dopo il Covid, domanda e offerta si incontrano oppure no? È conveniente investire negli immobili non residenziali dopo la pandemia? A che prezzo e soprattutto in quali città? Per rispondere a queste domande Casa.it ha analizzato il numero di annunci di immobili in vendita di questo tipo sul sito e relativo prezzo medio al metro quadro ad oggi con il confronto rispetto ad un anno fa e le ricerche di immobili in affitto di queste tipologie nel mese di aprile’21 con il confronto con il mese di aprile ’20.

L’analisi ha evidenziato che il numero di annunci di garage-posto auto, uffici e locali commerciali come i negozi in vendita oggi è cresciuto rispetto ad un anno fa, superando il +20% per quanto riguarda uffici e locali commerciali. A fronte dell’aumento dell’offerta, i prezzi medi di vendita al metro quadro per tutte le tipologie rimangono sostanzialmente stabili con un lieve calo di qualche punto percentuale, nell’ordine del -1% (garage-posto auto), -3% (locali commerciali), ad eccezione degli uffici che restano stabili.

Per quanto riguarda le ricerche di immobili in affitto di questo tipo, garage-posto auto, uffici e locali commerciali salgono sensibilmente anno su anno, in particolare per garage-posto auto e uffici che crescono a tre cifre. Le ricerche di garage-posto auto in affitto sono salite in tutte le aree geografiche, da Nord a Sud, così come il numero di annunci; il prezzo medio di vendita al metro quadro, invece, per questa tipologia è sceso nel Centro Italia e nel Nord-Est, mentre è cresciuto al Sud di oltre il 10%. Per quanto riguarda gli uffici, il numero di annunci e di ricerche è salito in tutte le aree geografiche, mentre i prezzi restano quasi stabili ovunque, con un calo leggero solo nelle Isole (-5%) e nel Centro (-2%). I locali commerciali hanno registrato un incremento di annunci di vendita e di ricerche di immobili in affitto in tutta Italia. Il Nord è la zona geografica dove il numero di annunci è cresciuto di meno e il Sud e le Isole sono le zone dove il numero di annunci è aumentato maggiormente. Le ricerche registrano tassi di crescita più alti nel Nord-Ovest e nel Centro.

Per i garage-posto auto, locali commerciali e uffici in alcune regioni calano prezzi e aumentano le ricerche di affitti A livello regionale, il numero di annunci di garage-posto auto in vendita è cresciuto ovunque, tranne che in Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Calabria. Le ricerche di immobili in affitto di questa tipologia sono salite ovunque, tranne che in Valle d’Aosta, Basilicata, Calabria, Molise e in Puglia. I prezzi medi di vendita al metro quadro sono scesi nel Lazio, Toscana, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige; un calo più lieve in Liguria e Sicilia (-1%).

Il numero di annunci di uffici è cresciuto in tutte le regioni, tranne che in Sardegna. Le ricerche di uffici in affitto sono cresciute in tutta Italia, soprattutto in Lombardia, Lazio, Piemonte e Campania. I prezzi medi di vendita al metro quadro sono scesi nel Lazio, nelle Marche, in Sicilia, in Trentino-Alto Adige, in Liguria, in Valle d’Aosta, in Abruzzo e in Puglia. Per quanto riguarda i locali commerciali, il numero di annunci in vendita è cresciuto ovunque, tranne che in Valle d’Aosta. Le ricerche di immobili in affitto di questa tipologia sono salite in tutte le regioni, soprattutto nel Lazio, Lombardia, Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, che vedono anche un calo dei prezzi medi di vendita al metro quadro.

Analizzando i risultati a livello di città ad aprile, per garage-posto auto, Roma, Napoli e Rapallo sono le località dove si è registrato un importante incremento delle ricerche di immobili in affitto, un abbassamento dei prezzi medi di vendita al metro quadro, a fronte di un incremento degli annunci di vendita. Per gli uffici, Roma, Napoli, Genova, Pescara, Monza, Bari, Parma e Terni sono le città che hanno visto un incremento delle ricerche di immobili in affitto, un abbassamento dei prezzi medi al metro quadro, a fronte di un incremento degli annunci di vendita. Per i locali commerciali, Modena, Varese, Salerno, Lecce, Cagliari, Bologna, Terni, Rho sono le località che hanno visto il maggiore incremento delle ricerche di affitto (a tre cifre), un abbassamento dei prezzi medi di vendita al metro quadro, a fronte di un incremento degli annunci di vendita.