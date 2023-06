Casa, Santori, Picone (Lega): “Sono stai assegnati alloggi già occupati agli aventi diritto”

“Aventi diritto in assistenza alloggiativa minacciati di ‘procedure di esecuzione coattiva’ se non lasceranno entro pochi giorni il Centro di assistenza temporanea di Casal Lumbroso per trasferirsi in un altro centro, il Madre Teresa. Ma l’alloggio assegnato è già occupato, e dal Campidoglio va in scena l’ennesima farsa Pd sulla pelle dei fragili”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Fabrizio Santori e Giovanni Picone, capigruppo della Lega rispettivamente in Campidoglio e nel XII Municipio, dando voce alle proteste delle famiglie.

“Si aprono canali privilegiati per occupanti abusivi e si dialoga perfino con le loro organizzazioni, si predica per costoro il passaggio ‘da casa a casa’, ma si continuano a dimenticare gli onesti, talmente insignificanti, evidentemente, nella mente di Gualtieri e dei suoi correligionari, da poter essere anche presi in giro dopo anni di regolare attesa. Ora basta, quanto accade è intollerabile. La Lega chiede al Campidoglio e al Municipio XII un’immediata soluzione per mettere subito fine a questa assurda vicenda”, concludono Santori e Picone.

Max