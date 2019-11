Casal Palocco, venerdì concerto di solidarietà a favore dell’Aisa

La musica e lo spettacolo scendono in campo a fianco dell’Aisa Lazio OdV

(Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche), per

sostenere la ricerca e l’assistenza alle oltre 15mila persone che in

Italia soffrono di questa grave malattia neurogenetica. L’iniziativa si

terrà a Roma venerdì 8 Novembre alle ore 21, presso il Teatro San

Timoteo di Casalpalocco in Via Apelle 1. Un grande evento musicale

gratuito dal titolo “Remo Silvestro & Friends” Not only Blues, condotto

da Remo Silvestro, musicista, cantante e soprattutto autore di canzoni

di successo, come i brani scritti per il grande chitarrista brasiliano

Toquinho e la cantante italiana Paola Turci. Silvestro ha partecipato

più volte al festival di San Remo come autore e produttore musicale, ha

scritto canzoni per film di produzione Rai (La Luna nel pozzo), e

produzioni Antonio e Pupi Avati (La prima volta).

Tra i tanti lavori discografici va ricordato l’emozionante “We have a

dream”, brano scritto e realizzato per l’AISA come inno nazionale

dell’associazione. La serata “Not only Blues” vedrà al fianco di Remo

Silvestro molti ospiti musicisti e cantanti che si alterneranno sul

palco, dando così una grande energia all’evento: il blues man Mario

Donatone e il suo World Spirit Choir con il sassofonista Mauro Nardi, il

Bassista Fabio Penna, il batterista percussionista Milo Silvestro e le

cantanti Giò Bosco, Teura, Eva Jones, Paola Lavini, Letizia Sampaolo e

Ombretta Marzi.

L’Aisa è una ONLUS che opera nel campo del volontariato sociale e

sanitario per incoraggiare e promuovere la ricerca scientifica

genetico­molecolare, biochimica ed immunologica sulle Atassie. Svolge

attività di informa­zione e promozione della prevenzione sulle stesse,

presta sostegno ai pazienti Atassici, alle famiglie e ai disabili in

genere, aiutandoli nella risoluzione dei problemi derivanti dalla

comparsa delle malattie.

COSA SONO LE SINDROMI ATASSICHE

Le sindromi atassiche, più comunemente chiamate atassie, sono un gruppo

di malattie rare neurogeneti­che, generalmente progressive, gravemente

invalidanti e attualmente incurabili. I sintomi iniziali compaiono in

età compresa tra l’infanzia (Atassia di Friedreich) e l’età adulta

(atrofia cerebellare, olivo cerebellare, olivo­ponto cerebellare, ecc.).

Le persone colpite perdono gradualmente la capa­cità di coordinare i

movimenti, diminuendo la loro autonomia fino a diventare, nei casi più

gravi, completa­mente dipendenti.

Si calcola che in Italia vi siano 15mila persone colpite, di cui 5mila

già diagnosticate. La relativa rarità di queste malattie ne rende spesso

difficile e tardiva la diagnosi.

Una intelligente e meritoria forma di collaborazione internazionale,

alla quale partecipa l’Italia, ha consen­tito di avviare ricerche

coordinate sull’argomento ed ha permesso di individuare e rendere

diagnosticabili gene­ticamente oltre 70 tipi di atassie.