Cascia (Pg), al via il Natale 2024 con tante iniziative nel Christmas Wonder Village

A Cascia (Pg), da sabato 7 dicembre al 6 gennaio, sono in programma tante iniziative per celebrare la magia del Natale: mercatini di artigianato locale e prodotti tipici, pista di pattinaggio, presepi e tanto altro, per tutte le età.

A Cascia, in provincia di Perugia, sta partendo il Christmas Wonder Village, il grande evento natalizio che animerà la città da sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio.

Un programma ricco di attività e appuntamenti per tutte le età.

Alla conferenza stampa di presentazione degli eventi hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Cascia Mario De Carolis ed il suo vice, nonchè assessore al turismo, Marco Emili.

Le parole del sindaco Mario De Carolis: “Da qualche anno stiamo lavorando per portare la stagione turistica del comune di Cascia fino all’Epifania”.

“Ci siamo riusciti l’anno scorso – ha detto De Carolis – e credo che quest’anno ci sia lo stesso spirito natalizio con molte iniziative dedicate soprattutto ai bambini. Il primo dell’anno avremo un ‘Mondo di Fiabe’ per accogliere i bambini di Cascia, ma anche i turisti. Abbiamo creato un programma che unisce tradizione e innovazione, con eventi in grado di coinvolgere tutta la famiglia e attrarre visitatori da tutta Italia”.

“I nostri Mercatini di Natale – ha sottolineato Mario De Carolis – saranno il cuore pulsante del centro storico, un luogo dove scoprire l’artigianato locale e i prodotti tipici del nostro territorio. La pista di pattinaggio offrirà momenti di divertimento e socialità, mentre il 21 dicembre ci sarà l’appuntamento imperdibile con Babbo Natale, spettacoli e giochi per i più piccoli”.

“Quest’anno – ha aggiunto il primo cittadino di Cascia – abbiamo poi voluto dare importanza, in pieno centro storico, al rinnovato campanile della Chiesa di San Francesco che verrà illuminato, per tutta a durata delle feste, dal video mapping. Il 6 gennaio passeremo insieme l’Epifania, per salutare le feste”.

“Un ringraziamento – ha continuato De Carolis – va a tutti coloro che in collaborazione con il Comune hanno reso possibile la creazione del Christmas Wonder Village, penso agli Amici del Presepe Fabio Carbonari, che da 41 anni fanno presepi quasi a grandezza naturale, alla Proloco Cascia-Roccaporena, alla Confcommercio Valnerina, alla Corale Santa Rita di Cascia e alla banda Giovanni e Donato da Cascia”.

Il vicesindaco Marco Emili, ha invece tracciato una visione più ampia, guardando al nuovo anno in avvicinamento e ai progetti che coinvolgeranno Cascia nel 2025.

“Il Natale – ha commentato Marco Emili – è una festa da condividere con una famiglia. La famiglia vive in una comunità e la nostra comunità, può essere una famiglia e quindi tutti gli attori di questo Natale, formano la nostra comunità, tutti ci sentiamo protagonisti”.

“In questo periodo – ha evidenziato Marco Emili – la macchina turistica è già al lavoro per preparare al meglio il nuovo anno e integrare sempre più risorse del territorio ed eventi capaci di attrarre e accogliere i tanti visitatori. Tutto questo crea anche nuove opportunità per le nostre attività produttive e per il settore dell’accoglienza”.

“Il 2025 – ha spiegato il vicesindaco Emili – sarà un anno strategico, nell’anno giubilare infatti, la nostra città deve essere pronta ad accogliere i milioni di devoti che ci raggiungeranno, offrendo loro momenti di forte spiritualità, grazie ai luoghi Ritiani, come ad esempio il sentiero di Santa Rita, che in cinque chilometri immersi nella natura unisce Cascia a Roccaporena (suo paese nativo), ma anche grazie a tutte le festività Ritiane e alla festa delle Rose e delle Rite in Roccaporena”.

“Cascia però – ha ricordato Marco Emili – oltre alla spiritualità, può offrire molto altro come per esempio il grande valore storico-culturale di questa città, la sua natura incontaminata, le sue tradizioni e un autentico paniere alimentare. Tanti degli appuntamenti svolti nell’anno precedente verranno riconfermati. Penso ad esempio alle Pasquarelle, alla Mostra mercato dello zafferano, al Tuber Fest, ma anche al Gran galà equestre della città di Cascia e tanto altro”.

“Sono certo – ha concluso Marco Emili – che unire in sinergia risorse ed eventi crei le giuste condizioni per dare al turista una grande accoglienza, per fargli vivere un’esperienza autentica e indimenticabile e per farlo innamorare di questi luoghi e di questa città”.

L’avvio del Christmas Wonder Village è previsto per le 16 di sabato 7 dicembre con il taglio del nastro e l’apertura ufficiale dei mercatini di Natale e della pista di pattinaggio, a seguire l’inaugurazione del Presepe Villaggio in piazza San Francesco, le esibizioni musicali della Corale Santa Rita di Cascia, e della banda ‘Giovanni e Donato da Cascia’.

Alle 17.30 è in programma l’accensione delle luminarie e del video mapping sul campanile di San Francesco.

