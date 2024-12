Case ghiacciate a Roma, caos a Pietralata con i palazzi popolari di via Sante Bargellini congelati. Tra tubi ammalorati e maxi perdite, le 198 famiglie che abitano negli appartamenti attendono una pronta soluzione.

I termosifoni non sono stati accesi: 198 famiglie vivono al freddo nei palazzi popolari di via Sante Bargellini 23, a Pietralata, ma per molti, questa, purtroppo, non è una novità.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva fissato al 15 novembre la data per accendere i termosifoni in città. Ma negli appartamenti di via Sante Bargellini i caloriferi sono rimasti gelati. E pare che da dieci anni ci siano segnalazioni: numerosi sarebbero i problemi da affrontare nelle strutture che necessiterebbero, pare, di ingenti investimenti.

La speranza di trovarsi con una casa riscaldata è tramontatalo scorso 2 dicembre. Litri e litri d’acqua hanno iniziato a sgorgare dalle tubazioni che portano il riscaldamento nelle case. Nei palazzi risiedono per la maggior parte anziani, circa il 60%.

I palazzi, infatti, sono di proprietà di Invimit Sgr Spa, un fondo dell’Inps. Fabrizio Montanini, consigliere di Forza Italia del IV Municipio, ha segnalato questa situazione a Invimit e alle cariche istituzionali del Campidoglio. “Il carattere urgente di questa segnalazione è dovuto al fatto che in quell’immobile vivono disabili, anziani e bambini” si legge nella nota di Montanini che, nelle ultime settimane, ha ricevuto “numerose segnalazioni da parte dei residenti”