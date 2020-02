Case popolari, Raggi: 3 progetti per bando regionale. Ad Ostia riqualificazione Idroscalo e demolizione immobili abusivi

“Riqualificazione dell’Idroscalo a Ostia, recupero dell’area dell’ex scuola in via Cardinal Capranica a Primavalle e bioarchitettura sociale a Lunghezzina: sono le tre proposte con cui Roma Capitale partecipa all’avviso pubblico della Regione Lazio per la selezione di progetti di edilizia residenziale sociale per la realizzazione di nuovi alloggi popolari”. Lo comunica il sindaco di Roma Virginia Raggi.

“Ammontano a 22 milioni di euro i fondi statali che sono stati assegnati alla Regione Lazio e che erano stati messi a bando alla fine dello scorso anno con scadenze troppo ristrette: solo 7 giorni, di cui 2 festivi. Abbiamo chiesto, e ottenuto, – prosegue Raggi – la riapertura dei termini. E ora partecipiamo con tre progetti che, se approvati, potranno portare alla riqualificazione e rigenerazione di importanti aree della città dando risposte concrete all’emergenza abitativa.