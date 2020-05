“Casi di Covid-19 in decrescita in tutte le regioni”, annuncia Brusaferro (Iss). Ma è per il lockdown

“Casi di Covid-19 in decrescita in tutte le regioni”, annuncia Brusaferro (Iss)....

Non possono fa altro che rallegrarci le informazioni con le quali Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, stamane ha esordito nella conferenza stampa di aggiornamento in merito all’emergenza straordinaria da coronavirus. “La curva continua a decrescere come numero di casi, e vediamo una decrescita in tutte le regioni” ha affermato l’esperto, e ”Rispetto agli inizi di aprile il numero di regioni con casi limitati sta aumentando“.

Brusaferro: “Le zone rosse si sono ridotte. Rt sotto l’1”

Dunque, ha poi continuato Brusaferro, ”La stima dell’indice di contagiosità Rt in tutte le regioni è sotto l’1, anche considerato il range che utilizziamo per la stima, e questo è un dato molto positivo, conseguenza delle misure adottate nel nostro Paese e dell’adesione dei cittadini a queste misure”. La conseguenza ha quindi confermato, è che “Le zone rosse si sono ridotte: ora sono in zona rossa 74 comuni in 7 regioni. E sono la testimonianza a livello locale della capacità di individuare i focolai e di intervenire per contenerli”.

Ma vivere ‘come una volta’ è ancora lontano…

Notizia bellissima ma, per certi versi ‘amara’, visto tutto questo è ‘solo’ frutto del lockdown, e dunque la fotografia di una situazione fine a se stessa. Il problema è che ancora non basta per poter illuderci di poter tornare a vivere come ‘una volta’…

Max