Casini-Leoncini (iv): Roma Metropolitane, presentata mozione urgente a tutela dei lavoratori

“Roma Metropolitane, in liquidazione dal 2019 e il cui contratto di servizio è scaduto da due anni, resta una questione irrisolta per questa Amministrazione, una priorità da affrontare in tempi brevi e con strumenti adeguati.

Ancora nessuna risposta concreta è arrivata ai dipendenti, che vivono in una situazione di grave precarietà da ormai troppo tempo, proprio a causa dell’incertezza economica attraversata dalla partecipata negli ultimi anni. Riteniamo sia necessario mettere in campo tutte le azioni possibili per tutelare i lavoratori e le loro famiglie, garantire il pagamento degli stipendi di novembre e dicembre, tredicesima mensilità inclusa, e mettere al più presto in sicurezza una società di importanza strategica per lo sviluppo della Capitale.

A questo scopo, dopo quella dello scorso ottobre, abbiamo presentato una seconda mozione urgente – sottoscritta anche da altri consiglieri di opposizione – che sarà discussa domani in Aula Giulio Cesare e che ci auguriamo possa sbloccare definitivamente la situazione”.

Così i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini.

Max